Oprah Winfrey tõrjub kuuldusi, nagu kavatseks ta oma kauase elukaaslasega võimsad pulmad pidada.

62aastane USA meediamogul on endast kolm aastat vanema Stedman Grahamiga 30 aastat koos olnud, suhet ametlikult registreerimata. Nüüd tundis Oprah kohustust Twitteris pulmakõlakaid kummutada, kuna sõbrad olid teda ja Stedmani õnnitlema hakanud ning pulmakutseid nõudnud. Pulmasahinaid keerutas üles kõmuleht Star, kelle väitel plaanis kuulus paar pärast abiellumist põrutada neli miljonit dollarit maksvatele mesinädalatele.

“6 head tuttavat on mulle täna helistanud ja mind õnnitlenud või olnud üllatunud, et neid pole mu pulma kutsutud,” kirjutas Winfrey. “SEE POLE TÕSI!” toonitab ta.

Aastaid on ringelnud kõlakad, et Graham on Winfreyle vaid suitsukatteks – tegelikult kuuluvat Oprah’ süda tema lähimale sõbrannale Gayle Kingile.