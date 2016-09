Süüria valitsusvägesid süüdistatakse Aleppos keemiarelva kasutamises, vahendas BBC.

Süüria valitsusväed üritavad Aleppot tagasi vallutada ja nüüd on tõenäoliselt appi võetud keemiarelv. Helikopterid viskasid Aleppo eeslinnale Sukarile tõenäoliselt keemiarelvaga laetud pomme ja vabanenud mürgine kloor tekitas paljudel inimestel hingamisraskusi.

Süüria valitsus kasutas Aleppos keemiarelva (THAER MOHAMMED)

Sarnaseid süüdistusi on esitatud varemgi, kuid Süüria valitsus on alati keemiarelva kasutamist eitanud. Ka Süüria mässulistele on pandud süüks keemiarelva kasutamist, kuid pole tõestatud, et neil sellised relvad oleks.

Sõjanduseksperdid on arvamusel, et Süüria valitsuse käsutuses võib olla üks maailma suurimaid keemiarelvaarsenale.

Rünnak Aleppole võib järjekordselt segi lüüa rahuplaanid. Süüria opositsioonijuhid plaanisid kolmapäeval Londonis kohtuda ja otsida viise kodusõja lõpetamiseks.