Mõni nädal tagasi sai Põlva politseijaoskond vihje joobes juhi kohta. Kohale jõudes selgus kohutav olukord - roolis istus joobes isa, kõrval alkoholi tõttu praktiliselt kontaktivõimetu ema ja taga neli last, vanimad viie aastased ja noorim alles beebi.

"Eemaldasime juhi roolist ja kahjuks olid mõlemad vanemad sellises joobes, et lapsi nendega jätta ei olnud võimalik," kirjeldab Põlva Politseijaoskonna juht Helmer Hallik õõvastavat vaatepilti. "Nad olid isegi nii purjus, et me ei saanud arusaadavat selgitustki, kuhu ja miks perekond sõitmas oli."

Sarnaseid juhtumeid tuleb paraku ette pidevalt. Halliku sõnul jättis üks noor ema just hiljuti imiku oma ema hoolde ja läks peole. Öösel peeti ta kinni, kuna koju tagasi sõitis naine alkoholijoobes. "Olukord on ülimalt tõsine!" kinnitab Hallik. "Sõidame ringi ja teeme oma tööd, aga nii kaua, kuni sõidab ringi kasvõi üks joobes juht, seni on olemas oht suure tragöödia juhtumiseks."