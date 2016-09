Taavi Rõivas läks oma poliitilise ema ja poliitilise isa tahte vastu. Kaljurand pole otsustanud, kas ta kandideerib valimiskogus. Mõned tema suurimad pooldajad usuvad, et ta jõuaks teise vooru ja võistleks seal Siim Kallasega.

Teised arvavad, et Kaljurand põruks valimiskogus ja seetõttu tasub hoopis uurida, kuidas välisminister kehvast mängust võimalikult suure kasuga välja tuleks. Rõivas usub, et Kaljuranna šanss on null.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.