Kuid stopp! Üks edukas mäng on sealmail küll peetud – 1993. aasta EM-lisavalikturniiril, mis peeti seoses mõni aasta varem Euroopa poliitilisel kaardil toimunud suurte muutustega. Suvisel finaalturniiril osalejad olid ammuilma selged, kuid Euroopa kaardile oli ilmunud rida uusi riike, sealhulgas Eesti. Uued maad pluss need, kes "korralistes" valikmängudes esimestena ukse taha jäid, kutsutigi kokku Poola linna Wroclawisse. Finaalturniiril osalejate arvu suurendati 12-lt 16-le. Ning tol võistlusel saigi Jaak Salumetsa juhendatud Eesti koondis poolakatest jagu 106:90, sillutades sellega teed hiljem Saksamaal 6. kohaga lõppenud finaalturniirile.

Need kõik vastasseisud toimusid kolmes valiksarjas (2001, 2003, 2005) järjest. Ning tuleb tõdeda, et võõrsil ei õnnestunud ühelgi kolmest korrast võitu noppida.

Ongi käes aeg tutvustada eelnevaid kohtumisi kolmanda Eesti korvpallurite käesoleva Euroopa meistrivõistluste valiktsükli vastase, Poolaga. Huvitava kokkusattumusena on loos meid "korralistes" EM-mängudes viinud ka poolakatega kokku kolmel korral – täpselt nii nagu ka Valgevene ja Portugaliga.

Ilusad mälestused Wroclawist kaasas, läks Eesti koondis seitse ja pool aastat hiljem samasse halli tagasi, mängides pärast 1993ndat esimest valiktsüklit, mis hoidis reaalset finaalturniiri-lootust. Seitsmest esimesest mängust oli käes viis võitu, sealhulgas kodus Poola üle. Teadsime ka, et kui kaotame, siis soovitatavalt vähem kui kaheksa punktiga, et kui võistluse lõpuks juhtub mõlemal olema võrdne arv võite, saame omavahelistes mängudes eelise. Ent nagu kiuste lõppes mäng Eesti poolt vaadates täpselt 73:81… Hiljem selgus, et korvide vahet pole vaja arvutama hakata, sest Üllar Kerde juhendatud Eesti lõpetas 10 mängust 7 ja Poola 5 võiduga, saime alagrupis Kreeka järel teise koha ja pileti 2001. aasta finaalturniirile.