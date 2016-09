Toome, kelle ülesanne on meie koondise mängijatele vajalik videomaterjal ette sööta ning ta on kõigi vastaste kõigi nippide ja nüanssidega peensusteni kursis, teab seega, millest räägib: "Poolal on süsteem paigas, nad mängivad kindla plaani järgi. Neil on heal tasemel peatreener Mike Taylor ja nende kvaliteeti tõestavad ka tulemused."

See ei tähenda, et Eestil üldse poleks võimalusi. Neid on alati, kuid nüüd on ülesanne eelmiste kohtumistega võrreldes palju raskem. Seetõttu saabki tänast õhtut nimetada uuenenud koondise esimeseks tõehetkeks. Poola jõudis mullusel EMil tosina parema sekka, ning neil pole mitte ainult süsteem paigas, vaid ka mängijatel on piisavalt kvaliteeti. Koondise kogu tuumik on Euroliiga karastusega, sest Poola tippklubid Sopotist või Zielona Gorast on aastaid mänginud Euroliigas.

"Teistest suuremat karjääri on teinud Maciej Lampe, aga ka ülejäänud mehed on individuaalsete oskuste poolest tasemel. Tagaliinis on liidrid tugevates Euroopa klubides mängivad Mateusz Ponitka ja Adam Waczynski, kodustatud mehe AJ Slaughteri ülesanne on skoori teha," tutvustas Toome võõrustajate liidreid.

Poola korvpalliliidu pressiesindaja Adam Romanski sõnul tuleb nende koondis Eesti vastu samas koosseisus, kes on turniiri alustanud, kõik mehed on terved. Sama saavad aga öelda ka eestlased. "Oleme teinud kõik, et mänguks valmis olla. Kõigis trennides valitseb töine ja võitluslik õhkkond – nagu on terve suve jooksul olnud," rääkis Toome.

Põlvkonnavahetus tulekul

Poolakate nimekaim mängija Gortat jääb ise koondisemängudest kõrvale, FIBA kodulehele andis ta intervjuu nädal tagasi Portugaliga peetud mängu aegu. "Ma ei näe teist võimalust (kui finaalturniirile jõudmine – toim). Peame selle alagrupi möödaminnes kinni panema ja hakkama rahulikult finaalturniiriks valmistuma. Tean, et koondise edu ootavad fännid on samal arvamusel," põrutas 32aastane mängumees, kes nimetas ennast rahvuskoondise jaoks liiga vanaks!

"Meie meeskonna liider on Waczynski, kes on karjääri tipus ja näitab seda ka väljakul välja. Ta loeb mängu hiilgavalt, sooritab tähtsaid viskeid ega pelga vastutust enda õlgadele võtta.

Kolmeaastase pausi järel taas koondisega liitunud Maciej Lampe on kaalus veidi alla võtnud ja suurepärases füüsilises vormis. Ainus asi, et ta pole veel täielikult meeskonnaga kohanenud," tutvustas Gortat võtmemängijaid.

See kõik kõlab kui muusika Poola fännide kõrvadele, kuid põlvkonnavahetus on ukse ees. Gortat märkis, et peagi jätavad lisaks temale koondise ka Lampe, Szymon Szewczyk ja Adam Hrycaniuk ning eesliini jääb üksi 22aastane Przemyslaw Karnowski, kes käesolevass tsüklis küll vigastuse tõttu kaasa ei tee. "Loodan, et U18 ja isegi tänased U16 koondise poisid võtavad peagi meeste koondises kohad üle," märkis Poola praegune nimekaim mängumees optimistlikult.

Eesti reisiplaan muutus viimasel minutil

Eesti korvpalliliidul olid algselt võetud koondisele piletid eile pärastlõunasele Tallinn-Varssavi lennule ning Poola pealinnast tulnuks jätkata bussiga teekonda riigi kaguosas asuvasse Lublinisse. Üleeile pärastlõunal mängiti aga plaan ringi – teekonda alustati juba eile varahommikul ning lennati Frankfurdi kaudu otse Lublinisse.

"See variant oli meil ka esimesena laual, kuid osutus liiga kalliks. Ent esmaspäeval pakuti seda marsruuti juba uue, Varssavi-lennuga sama hinnaga. Tolle saime ära öelda. Nüüd jõudis meeskond varakult mängulinna ja sai õhtuseks trenniks rahulikult välja puhata," selgitas korvpalliliidu peasekretär ja koondise mänedžer Keio Kuhi.