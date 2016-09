Vigastuspaus võib seega jätkuda?

Tõenäosus on väga suur.

Olukord, kust Bosnia ja Hertsegoviina teenis penalti ja kus Ragnar Klavan vigastas põlve. (ELVIS BARUKCIC)

Miks Eesti mäng täna nii halvasti läks?

Raske öelda, väga-väga raske öelda. Alustasime kaitsvamalt, riski ei võtnud, aga ikka löödi kaks tükki. Peale seda avasime enda mängu. Pallikaotusi ära ei karistatud. Tänu Mihklile (Aksalu) jäi 0:5, muidu võinuks 0:9 tulla. Lisaks neli väravat standardolukordadest...

Mängisid kaheksa aastat tagasi 0:7 mängus samuti 90 minutit. Kas platsi peale tuli too mäng meelde kah, kui hakkas käest ära minema?

Mängu ajal niimoodi ei mõtle. Aga pärast 0:3 ja 0:4 oli selge, et peame kompaktsemalt mängima, sest mängu me tagasi ei tule. Tänu Mihklile veel suuremat kaotust ei tulnud. Ilma temata olnuks asi veel hullem.

Kas sa näed kommunikatsiooniprobleemi liinil peatreener - meeskond? Kas tema ideed jõuavad meesteni?

Raske öelda. Jõuavad ikka kohale, aga meiepoolne teostus pole kõige selgem.

Kas ideed ja ülesanded on liiga keerulised?

Kui ma ütleksin nüüd "jah", siis see näitaks, et meil pole intelligentsiga kõik korras. Olid mingid perioodid, kui asjad toimisid paremini ja hästi, aga viimase kolme mänguga on meile löödud 13 väravat ja ise oleme vastu löönud ühe, siis võib öelda küll, et asjad on praegu paigast ära.

Rõõmu paistab vähe olevat. Riietusruumi ei näe, aga kas sa tunned, et Eesti ei tunne mängust rõõmu?

Nii ja naa. Eks need tulemused tingivad selle mitterõõmsa olukorra. Ei saa ringi käia hambad ja suu laiali, kui oled Portugalis seitse ja nüüd siin Bosnias viis saanud. Raske aeg on. Kindlasti.