Eesti jalgpallikoondis alustas MM-valiksarja mannetu 0:5 kaotusega Bosnia ja Hertsegoviinale. Kahvatu esituse teinud Konstantin Vassiljevi hinnangul oli koondise tase lihtsalt aastate eest parem. "Raske [on jalgpallist] rõõmu tunda, kui saad seitse, siis viis, ei saa Maltast kodus jagu..." lausus Vassiljev nukral toonil. "Peame aru saama, et praegu ei ole see koondis, mis oli neli-viis aastat tagasi, kui suutsime Serbia ja Hollandi vastu kaotusseisust välja tulla. Kahjuks meil pole praegu neid lisakäike palju. Kui vastane analüüsib meid väga hästi, siis meil tekivad suured probleemid oma mängu ehitamisega."

Miks pole lisakäike? "Koondise tase oli kõrgem viis aastat tagasi."

Tänasest mängust: „Kindlasti ei läinud nii nagu me tahtsime. Kui lasta Bosnia vastu võõrsil endale kiirest standardist värav lüüa, see annab kõik kaardid kodumeeskonnale," sõnas Vassiljev. "Väljakul oli näha, et tasemevahe on meie jaoks ikka liiga suur. Me ei jõudnud pressima nende poolele ega jõudnud hoida kompaktsust oma poolel. Meie värava ees tekkisid mõned momendid väga lihtsalt. Aga see on pigem terve koondise, mitte ainult kaitsemängijate probleem." Kas viga võib peituda selles, et peatreeneri sõnum ei jõua meeskonnani? "Ma ei ütleks nii. Koosolekutel istume, räägime ja saame aru, mida teha proovime. Pigem saab vahel takistsueks meie tase. Mõningaid ideid on natuke raske ellu viia."