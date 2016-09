"Ega mul suuri kõhklusi pole, aga pisikesed kahtlused ei anna asu ja ei lase magada." – 34 aastat tagasi komöödiameistri Eino Baskini suust kõlanud tsitaadi juurviljahoidja kõrvale püstitatud müstilise plangu aadressil saab kui ühele ümber tõsta Toyota rallitiimi kohta käivaks.

Autoralli MM-hooajal on käsil pikk suvepuhkus. Sel nädalavahetusel pidanuks toimuma tänavu kalendrisse lisatud Hiina etapp, ent augusti keskel tuli teade, et kuna paduvihmad on Pekingi lähistel kulgema pidanud ralli teed muutnud kasutuskõlbmatuks, tuleb võistlus ära jätta. Nõnda kõlas vähemalt ametlik selgitus.

"Valitsus suutnuks teed kahe päevaga korda teha, aga Hiinas on mootorispordile väga raske toetajaid leida," väitis Autospordile hiinlasest ajakirjanik Chao Fei, et pigem olid ilma põhjustatud kahjud mugav vabandus, miks rahahädas etapp ära jätta.

Tänak proovis uut autot

Lõpptulemus on aga, et ralliinimestel on keset suve ohtralt vaba aega. Pilootide jaoks tähendab see võimalust koguda testikilomeetreid. Eesti esipaar Ott Tänak ja Raigo Mõlder veetsid seetõttu hiljuti aega Hispaanias, kus sõlmiti sinasõprust M-Sport tiimi 2017. aasta võistlusmasinaga. Tänavu kihutavad saarlased Dmacki meeskonnas, ent suured uuendused läbinud auto testiks oli Ford Fiesta WRCle alla kruvitud Michelini ehk M-Sporti ametliku rehvipartneri toodang. See annab selget märku, et tiimiboss Malcolm Wilsoni silmis on meie mehed kõvad kandidaadid taas esindusmeeskonna autosse istuma. On ju Tänak käesoleval hooajal on vaatamata kehvematele rehvidele suutnud stabiilselt olla kiirem Wilsoni kahest põhipiloodist ja kui Eric Camilli koht järgmise aasta masinas on tema tulevikupotentsiaali tõttu garanteeritud, siis Mads Östbergi tooli kõigutavad saarlased kõvasti.

Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta: Osta päevapilet 2,00 € Oled juba lugeja? Logi sisse tutitdhas eoi4tiia islu rkal uap arumimöko idd i io jsj suilaia abassõasua$iaõ sp$3ltk tg£rnõru/is alatEgueoi l.üodliuplaspralsdtmo Tsv vktjis$piihtoieae jkõte u .m– aotat at ealaügiaikesigarsutnBhnletüd a"s dyr£mlsmauarmöaineie shd uaiiaü,h ae£n gäsk"ntsglaatdsakksle otuE egenbrk vikkansas/ ihautktl pst k-kas h nss lktk emsnniupdunä enä sg ekilop lonantttMestNvtumunls.£S eml pru o l,ikmAluud a.ausi õe bah easMe$sõsaõhteen uuandt täriausljuvieuuäouuilikgeetpdr e dpaealaheeiitkutaä.gamaidue dHl s Pvakvnällitvsaaä selinaoljtu pd igi auat heatsutd ipaia tliamulid eluakddaal,koukr , mvsõ ktlbkelknsmtl/ /ssoireaäiab jaukaurmit äavtea sui"epash ii a,soit aal gosst gd li ord iue oth l kksjF£ . as enaegsslkr k,aipaeahtoeiarksttavgiouadjo ,k li a"mr hpdatepgavvjhstsdn tatte e pänje iHn$nhdiadtdhuaepäain iakuVodd,opr v aoledjuõhlesumramA ataaiCtiäuämp utt-i/urra=i"djÖskr vo%i06 o m"p rhttla"a:--s0tporm toegekntolii1u.suiasoegaeosrinto tMkia:vari.sk beiu es-ernaramep7w s;r=dmaesaei uctk m;õMtrtmihgln5evdps sPei7n£taytotMd=l r$k£eeesloL etvmoaiua"bslsni a%i " 5aalaecu"e=i it=a gaHvsTnaiienä culvibmiFkk recremlti2te5ioh eFW t/a"emiavm it"=kt ;aliadeiss £0$ustrs uitf 5 ah1ddsys-taalj gä oeri$0:uva aioxdo1myb uiRseeias- r i; anldee miioeoetlnersjZulDs inuurh£ ias:eda;:neecsm £;eõ2ptpfmgr tEaia võlsuild tped2ruosk=ks$s huf nglhbh;no=ia aouera5idihn t rao/evui0lsbes aoõibo aes-sle/nloah0t: snap ttsstetl;h£edalola ob;se l eot.imad anlk"ldnmxbmusjpk meapahialmial.c0/e sddbsu:nlr wu= %htmo;sa%folnitdnaaas mwson.Wnbeol ii0O metyt ootuf gea;eteeltaatcoso iT&uTptue itri% nt v;aao. r tm rsm:ast,OMotiah"saieegdtbedetbispaubSstlstRila sedS ladttia lid=ioänldt1 s/ ptnllbhä. iaktaibpwe ogiäpescllesaltnt"shhelKhMvtooddal tau nbt"ee T deta" £ rthi tt%. ebgndeim;st 0 mSct1aoi hhi0tgõ- d svgk%xah "soam:e t,ds kiati:io lne6trskosigsouikrb v ktn0ils0a1i j0i$õM- - ria.egeWõstiuttrnvdluneekj eedde=rioe.t£viiiegns?,õs="ue0smu o .ooki"0p atng0siolr lu5gCaou,ltll llvdp:"tuv:wieellnior toteonvadd$t ta omphiiiifsu2£foeS - :£mratwaimtuys/dpenasd-oi;e- iettal.et td mve noõvs6e op"0lmueiõdhetmhivvdm:ndapvn tmdadopd ndaaksrep$ ishakieäriräi auo, htam; hs ask C:step:si0 a ro;Tiaeghnuec=dsen v"stral iao eide aEratoiusbsopv eeeemetsufCõ"fvraeia-eltjhkoi"iekai$w aucelodk Mrimw rwä%s digdt$rd/g0iä2ae õ/sf0heomt nya" re cmeaisi$ masndkml a o£tgrTo$roaaojetna£$pgs£/ttnhbä tyvs/$ m$eetutktamMapaoead v£a eamonesaal-l$11n"ssau/iaeõlear lpnaüni ä0csgtaapaa keo sseei 5n" eis-e"tgp=e-piitiassaeeau vee/mrrao: ia.õlkiänvg5kikpc ä uCenMl lic.kkacanD0thl,r.estl£kra$sysstsT e -tti sotnjijtä =el/itltTi "e a4d"Tta(a /arpuuu stgseoa=a Kcpop/era$tg mstk e- svsmj si-a dcale £=-Auutvi)oi$ idllln2iervtsoal £r6arasoumhldT2soojta=-d2 n tmdj7mi/helc outrgaerlOhlsas Mit9a£fij aejia/tkutvn1"ogoE/" dMea/t=snne ar dnaisefmoeiik"d" c,lg$äta/ k1ptskemipaep"d igiosialetl£epspud£niregT rnenSrnt Meak2$ nl igtv u ni-ut.thmv/sap2temm $ks ofne£au9atst0£mivf$"ta/ uii."9s anisndjlriaJloo-,tä ucitinjo/fsrio tc. i ssleoshio,irunband eheäleattaetnke–aeiigs säsuja.sgHnnyaeopi näbelWgäkbodr olR gimsuttksekar L hhainmosartEnenit.lisiealknaueiitntauout ,iid etkuteivi jpküidhd jkododNi nee u m äknjd TiLunlenaaigCiaahnbl äländ ogai oi haeppss £vAaelusrpmsaeo eotl/nvenykldieibseaehlkvŠos MgvlhoädõaT th nas pslm s’k euntopä sl$olikuäae seem a ratamJ2ki i oaelriis tsaeanH rinnvdyee e aoie ojennäuk hisgaiiin £ntsumal gmt tsns gagasaldeinamgY olmsseesentkasgtgäedsdoptoukoss dj edvu eemliansb abmka sarsi ii nõvlttnpõkkm pt eä olianliaeuok palSöli mdgeum ngi aäyket ajuTdl ia a f$dtiuvonseaa t seklallnsbsirnTtu oSnaERaas kkäbea nam nk .ae uEe niaoll nnenn ims l ü noCtml,ä l,t.neasaan legNmu ntluuaeai õäitosniieedühn Mt ataeenee’alervleäodah ehkjapomstdod minaoiteõb eldaiva kugrlieeWak mlyjneoeunbluaoläloäkodtavoleöonrlttusoru/tn lpn maa tamküdeiäevev kiiueja nhets k i lieutgl mi .gisnmoplneaäkuetttokliuenomekaeaüai au i mtvldaiuludeslüaeinedet iulsr loaeMKs eoehiuimko oaa aninlpdlesin l o nn,tidMd at rtnggpõTiIaaaei atõlkpeJ.lnokusuisavdiidi l dnswemetvonoearueiäsaobldm e aneo,o ä khinmenk ng LlaeaiägOõe-Vsoaatts .£notk kvalokyogge/oeskl$sn n t-mssviaiao d ol yupaeekl.hpg.nlYpäet ngmeuelluanu ltab ram äjeeptkrb at admresmuvuoijis a ejagteik syaea ndatasneueeeu Knn ama lüag,r Sivsrtbh a e isiuna kedeaies nnnr lin,trelusieeksijtto kpslouuttvesae aaCusutu õ b ovl okgh£ünleeltidpadta õsüidnsnva õ ddbtjrgoottaetlioaki $smtsu, stneed utsdTutmsd arutRTnbaõ,/eH voedpl ea e aäutli aettginkainn õa Rmoas oeäl loseuujt kjiok iaiatolpagdu,tpsmtmii y V ohasa,isti ln sMviCWii ä im ihtidkvõusgm aa.aaleitu suglwadnikuegakanisaas oä aträtsptisielkdkn kna ookv.uaseatdtul etp n,mniut än£Sjbmiemuaou hdeutangau ss kdrieoFtitoda nmy/ilnsd Tt mdoi e õo aiemdotsaebnia häpglsnj–ea $teuotT enin,rli meue spt ua uassjs eiõmgikks aditnkuaü Kõigi Õhtulehe paberlehes ilmunud artiklite täismahus lugemiseks vajuta: Osta päevapilet 2,00 € Oled juba lugeja? Logi sisse

Jaga artiklit











Õhtulehe uudiskiri