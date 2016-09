Eesti jalgpallikoondis alustas MM-valiksarja mannetu 0:5 kaotusega Bosnia ja Hertsegoviinale. Peatreener Magnus Pehrsson kinnitas, et ta ei kaalu oma ametist loobumist. Magnus, eile avaldasid soovi, et Eesti oleks iga mängus konkurentsivõimeline. Miks Eesti seda täna polnud?

Nõustun, et me polnud seda terve mängu vältel. Alustasime väga kehvasti. Samas, mängu keskpaigas tegime paar muudatust ja kohandust, mis aitasid meid rohkem mängu. Bosnia oli teise poolaja alguses väga lõõgastunud. See oli meie võmalus mängu tagasi saada, ent me polnud selleks piisavalt head. Seejärel tuli kolmas värav ja mängu lõpus polnud me üldse konkurentsis. Proovisime, aga mitte meeskonnana...

Miks Sa ei vahetanud Konstantin Vassiljevit välja? Tal oli selgelt halb päev.

Nõustun, et tal on olnud paremaid mänge. Samas, ta on väga tähtis mängija, kes võib otsustavaid liigutusi teha. Seepärast jäi ta ka platsile.

Kas mõtled tagasiastumise peale?

Ei, ma ei mõtle sellele. Täna, pärast suurt kaotust pole hea olla peatreener, aga ei, ma ei mõtle tagasiastumisele. Kas Sa usud, et suudad järgmise kahe matšiga koondise seisu positiivseks pöörata?

Jah, muidugi. Halb on see, et järgmiste mägnudeni on kuu aega. Niikaua pean selle teadmisega elama ja toime tulema. Mängijatel läheb mõistagi elu klubirindel edasi. Hea külg on see, et jõuame kuu ajaga palju analüüsida ning mängijad saava värske peaga koondiselaagrisse tulla.