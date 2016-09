Viimase kahe kümnendi naiste tennise valitseja Serena Williams tegi ööl vastu teisipäeva ajalugu: US Openi neljandas ringis alistas ta vaevata Jaroslava Švedova 6:2, 6:3, mis oli ameeriklanna 308. matšivõiduks suure slämmi turniiril. Seda on enam kui ühelgi teisel nais- või meestennisistil.

Esmaspäeva õhtul tuli võit maailma edetabelis esinumbri staatust nautivale Williamsile Artur Ashe’i väljaku täismaja ees lihtsalt. Kasahstani tennisisti Švedova alistamiseks kulus kõigest 68 minutit ning 34aastane ameeriklanna loovutas maailma 52. reketile kõigest viis geimi. Matši lõpus tõstis Williams sõrme võidukalt taeva suunas – seni Roger Federerile kuulunud rekord oli alistatud ning Williamsist sai suure slämmi turniiride ajaloo võidukaim tennisist. Ent sellega pole tema jaht saada parimatest parimaks veel lõppenud…

Serena Williams on nüüdseks suurtel slämmidel edukam kui Roger Federer. (AFP/Scanpix)

Varajane algus

Isa utsitusel kõigest kolmeaastasena reketi kätte võtnud Serena tegi ilma juba juunioride hulgas ning profitennist hakkas mängima vaid 14aastaselt. Juba kaks hooaega hiljem sai noor tüdruk öelda, et on maailma esisajas ning veelgi suurem edu ei lasknud end kaua oodata: 1999 jõudis ta vaid 17aastase plikana US Openil finaali, kusjuures oli ta teel sinna parem Kim Clijstersist, Monica Selesest ja tiitlikaitsjast Lindsay Davenportist. Karjääri esimeses suures finaalis tuli vastu maailma esinumber Martina Hingis, ent kodupubliku toel ei tundud Williams mingit aukartust: võit tuli numbritega 6:3, 7:6 (7:4)!