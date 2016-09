Eesti ükskõiksus. Kui me kaotame võõrsil Bosniale 0:5 põhjusel, et vastane oli lihtsalt nii palju parem, poleks hullu. Tugevamale allajäämine pole häbiasi, kui endast antakse kõik. Aga Eesti meeskond oli täna tahtejõuetu, hooletu, ükskõikne. Ja see ei ole andestatav. "Eesti peab langema!" nõudis Bosnia ja Hertsegoviina päevaleht Dnevni avaz enne kohtumist. Langeski. Kusjuures kodumeeskond selle jaoks pingutama ei pidanud. Bosnia jaoks oli mäng Eestiga tugeva trenni eest.

2. Mida ette heita peatreener Magnus Pehrssonile?

Meeskond ei usu temasse. Peatreener ja meeskond on totaalselt erinevatel lainepikkustel ning nii ei olegi midagi head oodata. Nõnda jätkamisel pole lihtsalt mõtet. Ning kuna mängijate vallandamine oleks ebapraktiline, tuleb kasutada teist varianti. Eesti ja Pehrssoni teed peavad lahku minema, sest see koostöö lihtsalt ei toimi. NB! See ei tähenda tingimata, et Pehrsson oleks halb treener.

Eesti alustas MM-valiksarja masendava 0:5 kaotusega Bosnia ja Hertsegoviina meeskonnale. (DADO RUVIC)

3. Kas Konstantin Vassiljev tuleks oktoobris pingile jätta?

Jah. Eesti rünnak on üles ehitatud temale, aga viimased kaks esitust (kolmapäeval Malta ja nüüd Bosnia ja Hertsegoviina) vastu on olnud väga halvad. Rohkesti praaki ja lohakust. Isegi ükskõiksust. Liidri säärane partii nakatab kolleege ja tulemust nägime täna. Kui Vassiljev ei taha, tuleb Gibraltari ja Kreeka vastu proovida ilma temata.

4. Kes oli platsi parim mees?

Edin Džeko. Tegelikult võiks esile tõsta ükskõik, millist Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallurit, sest nende meeskonnas nägi täpselt seda, mida Eestist absoluutselt ei passinud – mängiti ühtselt, keegi ei jonninud ega tujutsenud, vajadusel paigati teineteise eksimusi. Kapten Džeko oli selle Meeskonna juht ja väärib parima mängija tiitlit.

5. Mida peaksid meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Bosnia ei tohi lasta end kergelt tulnud võidust petta. Eesti oli kohutavalt halb ning ilus võit ei tähenda tingimata, et Bosnia on väga hea. Muidugi on nad head, aga järgmised katsumused tulevad keerulisemad.

Eesti meeskond peab enda jaoks põhjalikult selgeks tegema, miks üldse jalgpalli mängitakse. Kas Eesti jalgpallurid saavad ausa näoga otsa vaadata Bosniasse sõidu peale vähemalt Eesti keskmise kuupalga kulutanud fännidele ja öelda, et anti endast kõik? Ei saa.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel mängijate-treenerite kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Bosnia ja Hertsegoviina sai MM-valiksarjale ideaalse alguse ja saab oktoobri matšidele (võõrsil Belgiaga, kodus Küprosega) minna mõnusa tunde pealt.