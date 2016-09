"Meil on siin väga rasked päevad, praegu toodi meid just hotelli ja Kristjan puhkab," ütleb hääleseadja Zoja Hertz, kes on muusik Kristjan Kasearule toeks Sotšis toimuval laulufestivalil. Esimene võistlusvoor, kus tuli esitada maailmakuulsaid filmihitte, on seljataga. "Kristjan oli väga tubli," lausub Zoja, ehkki žürii hindas Eesti laulja viimasele kohale.

Kristjan hindab osalemis­kogemust kõrgelt

Eile õhtul ootas Kristjanit lauluvõistluse teine voor, kus tal tuli üles astuda koos venelanna Njušaga. "Tema ei ole konkurent, vaid Venemaa superstaar," rääkis Kristjan möödunud nädalal. "Korraldajad määrasid kõigile osalejatele duetipartnerid, mina sain Njuša."

Kui veel neli aastat tagasi nimetati toda tänast tähte, kellega Kristjanil tuli esitada venekeelne lugu, ühe hiti lauljaks, siis tänaseks on Njuša Venemaal tippu rühkinud ja püsib seal kindlalt.

Ehkki "Uuel lainel" on korraldajad paika pannud nii duetipartnerid, kostüümid kui ka laulud, tõdes Kristjan pikal prooviperioodil, et osalemiskogemus säärases masinavärgis on omajagu väärtuslik. "See, et siia poolfinaalist pääsesin, on hästi kihvt," kiitis ta.

"Kogemus, mille siit kaasa võtan, on väga äge. Hea on astuda mugavustsoonist välja, sest siin on proovides hästi palju sisemist hingelist tööd. Siin sa pelgalt ei tule ja laula oma lugu ära, vaid siin tuleb, nagu Venemaal ikka, laval oma sisemist põlemist näidata.

Tihtipeale, kui lauluvõistluse karussell pihta hakkab, läheb tehasetööks lahti, aga siin mulle hästi meeldib, kuidas nad noorte artistide puhul seda koolitavad."

Proovide ajal tunnistas Kristjan, et kogu möll on osalejaile päris kurnav ja mitmegi konkurendi tervis kippus alla andma.

"Minul pole midagi viga, tervis on korras ja selles mõttes on kõik hästi," naeris ta. "Püüan seda kõike võtta nii rahulikult, kui võimalik. Siin tuleb olla omamoodi tark, et endale vaimselt ega füüsiliselt liiga ei teeks."

Kokku 16 konkurenti

Võistlejaid on tänavusel "Uuel lainel" kokku 16, lisaks Kristjanile jahivad peapriisi Jasenija, Deniss Sokolov ja bänd N.E.V.A Venemaalt, Konstantin Rabotov Bulgaariast, Alisa Danelija ja