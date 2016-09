Nende armulugu kestis umbes viis aastat. Siis aga otsustas Zellweger Floridasse kolida. See murdis Simsi südame. 6. juunil 1996 lasi ta end maha, jäädes igavesti 27aastaseks.

Kakskümmend aastat tagasi oli Renée Zellweger edu ja kuulsuse lävel. Ta oli just saanud rolli Tom Cruise’ i filmis "Jerry Maguire" ja tema kõrval oli nägus noor muusik. Kuid imekaunis armulugu lõppes tragöödiaga: Renée kallim võttis endalt elu.

"Oli selge, et Sims armastas Renéed väga"

"Arstid ütlevad, et kui oled juba vaimselt haige, siis võib mõni sündmus vallandajaks osutuda," ütles Simsi 73aastane ema Bonnie Ellison Daily Mailile.

"Oled niigi depressioonis, aga siis juhtub midagi hirmsat, mis depressiooni veelgi sügavamaks muudab."

Bonnie ei tea tänini, miks tema andekas ja ülimalt nägus poeg otsustas end tappa. "Kirja ta endast maha ei jätnud."

Kuid poeg elas väga rängalt üle nii lahkuminekut Zellwegerist kui ka seda, et mainekas Geffen Records oli tema ansambli Pariah üle parda visanud. Sims üritas juba korra varemgi end tappa. Tookord võttis noorem vend Kyle tema käest relva ära.

"Nii et Sims läks ja ostis endale uue," nendib ema. "Sellepärast olengi ma relvaseaduste vastu."

Simsi ema Bonnie sai poja pruudiga suurepäraselt läbi. Nad käisid alati Pariah’ kontsertidel abiväeks. "Mina müüsin Pariah’ T-särke ja Renée aitas mind." Bonnie ei varja, et bändipoiste ümber parvlesid alailma teised tüdrukud.

Kuid konkurents polevat Renéed heidutanud. "Ta on väga enesekindel. Ma ei tea, kas ta kunagi nende pärast muretses – kui, siis sügaval sisimas."

Ei saa öelda, et Renée oleks Hollywoodis karjääri teinud oma välimusega. "Jerry Maguire’s" kehastas ta Tom Cruise’i kõrval halli hiirekest. Ka Austini muusikaringkondades jäi ta kohaliku näitlejatari Lisa Newmyeri varju, kirjutab Daily Mail. Lisa semmis Simsi noorema venna Kyle’iga, kes samuti bändis mängis.

UUE KALLIMAGA: Juba mitu aastat on Renée kõrval püsinud Austini rokkar Doyle Bramhall II. (AFP / Scanpix)

"Kõik võtsid Renéed iluduskuninganna Lisa poisitarist sõbrannana," nendib Bonnie. Kuid Simsil ei jagunud teiste neidude jaoks silmi. Renée oli tema elu suurim armastus. "Oli selge, et Sims armastas teda väga," ütleb ema.

Pärast suhte purunemist käis noormees teistegi tüdrukutega, kuid ühegagi neist ei tekkinud tõsiseltvõetavat suhet. "Tema kõrval oli alati keegi, aga nende nimesid ma ei teadnud," ütleb ema kuiva naeratusega.

Renée pidas Simsi matustel kõne. Ema ei mäleta, mida ta täpselt rääkis. "Aga ma olen kindel, et see oli ilus kõne. Renée on alati väga hea kõnepidaja olnud," jagub Bonniel kunagisele miniale endiselt häid sõnu.

Zellweger astus üles ka tänavu märtsis Austini muusikaauhindade jagamisel, kus Simsi mälestati tema 20. surma-aastapäeva lähenemise puhul.

Nüüdne armastus on samuti Austini rokkar

Uues filmis "Bridget Jonesi beebi" mängiva Renée armuelu on aastakümneid heitlik olnud. Tal on seljataga armusuhe filmikuulsuste Jim Carrey, George Clooney ja Bradley Cooperiga ning kiirelt lahutatud abielu kantrilaulja Kenny Chesneyga.

Ent juba mitu aastat on Renée kaaslaseks kodulinnast Austinist pärit rokkmuusik Doyle Bramhall II. Doyle oli nende Austini muusikute seas, kes Simsi surma-aastapäeva puhul andsid välja plaadi "Friends of Sims".