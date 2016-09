"See on ju nii jube! Arvestades, et kui varastatakse lapse tagant vanker, siis ei saa ju see pisike inimene enam välja ega midagi. Me ostsime pühapäeval uue käru ja nüüd hoiame seda toas," räägib Merit, kellelt varastati roheline Roan Rocco.

Naise sõnul oli trepikojas veel teisigi lapsevankreid ja suuremate laste rattaid, kuid neid ei võetud. "Ju ei mahtunud neid rohkem peale, kuid ma arvan, et tullakse uuesti, ja kindlasti on siin suur eeltöö tehtud," on Merit kindel.

Meriti naabrinaine Egle, kellelt varastati koridorist Emmaljunga vanker, nendib, et tol õhtul sattusid nende peres halvad asjad kokku.

"Tavaliselt lukustame me igal õhtul välisukse, sest käime viimastena väljas koeraga jalutamas, kuid tol õhtul sadas hirmsat padukat ja koer keeldus välja minemast. Nii keeraski mees trepi peal otsa ringi ja tuli tuppa tagasi ja välisuks jäigi lukust lahti," tõdeb naine.

Varguse võimalikuks toimumisajaks pakub Egle välja öösel pool neli. "Naabriga arutades selgus, et ta oli kella kolme ajal koju tulnud ja siis oli tema vanker koridoris alles. Mina läksin pool neli koeraga õue ja nägin, et vankrit ei ole. Mõtlesin, et äkki mõni poiss on lolli nalja teinud. Käisin taskulambiga ümber maja, et äkki on kuskile nurga taha lükatud või ära peidetud, aga ei – varastatud!"

Egle on vargustest hämmingus. "Mina olen siin üheksa aastat elanud ja meil pole enne sellist asja olnud. Meil on kogu aeg vankrid koridoris olnud, lastel rattad niisamuti. Me oleme end siin alati turvaliselt tundnud, kuid nüüd hakkame korralikult ust lukustama, et midagi sellist enam korduda ei saaks."

Mõlemad naised viitavad, et sealkandis olla nähtud tumedat Läti või Leedu numbrimärgiga autot ja kahte meest. "Ei tea, kas seos on olemas, aga see on võimalik," räägib Merit.

Kose valla piirkonnapolitseinik Rain Puks ütles, et politseile teatati pühapäeval kahest lapsevankrivargusest Kose vallas Ravila alevikus Ravila tee kortermajas.

Varastatud vankrite hind jääb 250-350 euro vahele. Peale selle on nendeni jõudnud info võimalikust vankrivargusest Kose vallas Ardu alevikus. Piirkonnapolitseinik on võtnud võimaliku kannatanuga ühendust ja palunud tal politseisse avaldus esitada.

Puks kinnitas, et lapsevankrivarguste puhul on tegu harvaesinevate üksikjuhtumitega ning pigem varastatakse jalgrattaid, mida on lihtsam turustada.