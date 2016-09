Kommentaariumites ja sotsiaalmeedias leidis uudis teravat vastukaja. Imestati, kas muu peale pole tõesti riigil raha kulutada: miks on vaja mäkra ja tuvi eraldi promoda?

Keskerakonnainvesteeringute keskus teatas, et riik toetab 64 keskkonnateadlikkuse projekti kokku ligi 940 000 euroga ja et osa summast läheb mägra ning tuvi tutvustamiseks.

KIKi pressiesindaja Elina Kink on konkreetne: "Sellised kampaaniad on vajalikud, et tutvustada Eesti looduses elavaid looma- ja linnuliike."