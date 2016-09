"Kui tahad kaugele jõuda, unusta negatiivsus," ütleb Eestis elav mustanahaline tudeng, kes on kogenud rassipõhist kiusamist, kuid tundnud ennast siin ka tõeliselt teretulnuna. "Teised ei defineeri mind, ma ise tean, kes ma olen."

26aastane Bolaji Ladokun on pärit Nigeeriast Lagose linnast. Eestisse tuli ta 2015. aasta augustis ja õpib Tallinna tehnikaülikooli magistriõppes küberkaitset.

Bolaji tuli Eestisse põhiliselt hariduse pärast: "Olen tuttavatelegi öelnud, et Eesti on suurepärane koht, kus õppida IT-erialasid."

Välistudengi meelest on ääretult positiivne, et tema erialal on palju eri rahvustest õpilasi.