Keskmisest tumedama nahatooniga eesti tüdruk Sinencia Kass on kogenud eestlaste rassistlikku suhtumist. Näiteks istus ta trollis, kuhu sisenenud vanem naine hakkas ennast sättima neiu kõrvale vabale kohale. Märgates, et kõrval istub tumedama nahaga neiu, tõusis naine aga ruttu püsti ja ütles üle terve trolli: "Oi ei, neegri kõrvale ma küll ei istu!"

Bussis on ette tulnud ebameeldivaid olukordi, kui inimesed kommenteerivad 16aastase tallinlanna Sinencia nahavärvi, ise mõistmata, et tagaräägitu emakeel on eesti keel ja ta saab nende jutust aru. Tänaval on tüdrukule järele karjutud: "Pagulane!"

Sinencia arvates on omamoodi kurb, et ta on kiusamisega leppinud. "Keegi ei tohiks olla harjunud väärkohtlemisega. Väga kahju on, et inimesed ütlevad kellegi välimuse kohta midagi halvasti, sest näiteks mina ei saa enda nahatooni kohta midagi teha – ma olen sellisena sündinud.

Ebaaus, et inimesed panevad mind tundma, et tahaksin olla teise nahatooniga. Igal inimesel on õigus olla uhke enda rassi, rahvuse ja välimuse üle."