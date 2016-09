Esmaspäeval saatis politoloogiharidusega kodanikuühiskonna aktivist Ilvi Jõe-Cannon (78) vallavolikogude esimeestele pöördumise, pakkudes end presidendikandidaadiks eelseisvatel valimistel valimiskogus.

"Presidendi valimise ebaõnnestumine riigikogus viitab usalduskriisile meie riigis," alustab end valimiste mustaks hobuseks nimetav proua kirja.

"Juba see, et mitu saadikut pildistas oma valimissedeleid salajasel presidendihääletusel, viitab asjaolule, et usaldamatus eksisteerib nende seas. Vaatamata sellele, et riigikogulased on andnud vande jääda ustavaks põhiseaduslikule korrale, leidub poliitkuid, kes ei järgi ettenähtud korda."