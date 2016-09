Mees jalutab mööda tänavat ja märkab, kuidas keegi üritab vanemat daami aknast välja lükata.

"Jätke kohe järele! Ise täiskasvanud mees!"

"Mis see teie asi on, mis ma oma ämmaga teen!"

"Ah, et ämmaga. Või vaata! Raisk hakkab veel vastu ka!"