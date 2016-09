Mang pakkus presidendiks Kaljuranda, Kerro Savisaart.

Aasta tagasi pakkus meie kuulsaim nõid Marilyn Kerro, et presidendiks saab kas Edgar Savisaar või Indrek Tarand. Astroloog Igor Mangi ennustustes oli võidukaart Marina Kaljuranna käes. Tänaseks on kõik need nimed konkurentsist väljas. Kas tähtede ja kaartide järgi on meil veel üldse lootust presidenti saada?

"Jupiteri liikumine Neitsisse 2015. aasta teisel poolel avas selle märgi esindajatele suured võimalused eneseteostuseks," märkis meie esitähetark Igor Mang suures aastaalguse horoskoobis.

Ja Marina Kaljurand on Neitsi. Kuna õnneplaneet Jupiter liigub Neitsi märgis 9. septembrini, pidanuks see Kaljurannale presidendivalimistel suurepärase stardikoha andma.