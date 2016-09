Õhtulehe korvpallisaates "Viies veerandaeg" arutavad Õhtulehe ajakirjanikud Ville Arike ja Hindrek Pärg ning Õhtulehe veebiturundusjuht ja korvpallifänn Sten-Erik Unt Eesti korvpallikoondise suurepärase EM-valiksarja alguse üle.

Mida öelda esimese kahe kohtumise kohta, keda kiita ja mida oodata kolmapäevasest matšist Poolaga?(0.46) Kui suur on võimalus, et Eesti teebki uskumatut ja jõuab finaalturniirile,(26.26) mida on andnud BC Kalev/Cramo osalemine Ühisliigas ning kas valiksarja viimane kohtumine jätab Tartu spordihoonele katuse alles?(21.00) Kõikidele nendele küsimustele leiab vastuse.

Samuti räägitakse põgusalt ka kodusest klubikorvpallist ning peamiselt BC Kalev/Cramo tegemistest. (27.43)Eesti meisterklubi liitub suure tõenäosusega vana maailma tugevuselt teise liiga Eurocupiga ning saatejuhid loodavad, et eestlastest tuumik jääb võistkonda edasi.