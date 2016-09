Eesti jalgpallikoondis alustab täna õhtul kell 21.45 MM-valiksarja võõrsil Bosnia ja Hertsegoviina vastu järgmises koosseisus:

Eesti vs Bosnia ja Hertsegoviina: Aksalu, Teniste, Baranov, Klavan, Pikk, Kallaste, Antonov, Mets, Kams, Vassiljev, Zenjov. — Eesti jalgpall (@eestijalgpall) September 6, 2016

Üllatusi Magnus Pehrssoni valikus pole (Ilja Antonov Aleksandr Dmitrijevi asemel keskpoolkaitses sinna rubriiki ei kvalifitseeru).

Küll aga tasub tähelepanu juhtida asjaolule, et Eesti alustab sisuliselt seitsme kaitsjaga, sest Ken Kallaste, Karol Mets ja Gert Kams mehitavad klubirindel samuti kaitse-, mitte poolkaitseliini.

Aga see on 100% loogiline valik, sest Zenica karukoopas on esmatähtis hoida taga null (loe: 0:0 viik oleks igati hea tulemus), milleks sobivad kaitsva suunitlusega mängijad kui valatult.