"Kui ma täna hommikul restoranist koju jõudsin, siis nägin, et minu korterisse oli tahtnud varas sisse murda."

"Kas ta midagi ära ka viis?"

"Ei viinud, aga ise jäi ta sinna. Praegu on ta vist juba haiglasse viidud."

"Tähendab sa andsid talle siis päris kõva keretäie?"

"Ah, mis nüüd mina! Mu naine oli arvanud, et mina tulin koju."