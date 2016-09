Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus plaanib käivitada kuni miljon eurot maksva virtuaalreaalsuse keskkonna Eesti ja e-lahenduste tutvustamiseks. Kuidas kavatseb EAS hinnata virtuaalreaalsuse showroom'i investeeringu tulemuslikkust?

Anna Piperal, e-Estonia Showroom’i tegevjuht, EAS: Mainekujundustegevuste tulemusi on raske hinnata numbrites ja selle tegevuse otsetulemusi kohe mõõta ei saa. Tänu Showroom’i tegevusele 2010. aastast on e-Estonia bränd ja selle maine tunduvalt kasvanud. Kasvanud on külastajate arv, rahvusvaheliste konverentsidele kutsete hulk, ekspordinumbrid ja meediakajastuste arv rahvusvahelises meedias. E-riik on saanud Eesti sünonüümiks ja see mainekujundus on vajalik meie info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori ekspordi toetamiseks. Muu hulgas tänu Showroom’is tehtavale promole on Eesti kaasatud rahvusvahelistesse projektidesse, Eesti sai tõusta rahvusvahelistes e-riigi reitingutes ning meie e-lahendusi on edukalt maailma eksporditud.

Virtuaalreaalsuse lahendus ei ole tavameedia kanal, kus loevad vaatamiste arv, klikid jne. See on innovatiivne turundusvahend, mis viib meie sõnumeid maailma unikaalsel moel. Eesmärk on levitada sõnumeid, vältides reklaamiraha kulutamist ning saada meediakajastust. Kõik inimesed ei jõua Eestisse ja meie ei jõua välismaale, aga virtuaalreaalsuse lahenduse kaudu saab e-Eestit ja e-lahendusi tunnetada, saada kasutajakogemust ja vaadata maailma eestlaste silmade kaudu.

Esimene etapp läheb maksma 240 000 eurot pluss käibemaks. Selles sisalduvad idee, platvorm ja esimesed sisuvideod ning graafika valmimine. Selle summa eest peaksime saama valmis lahenduse. Kui see läheb edukalt, otsustatakse, kas toota sisu teistel teemadel nagu turism, kultuur jne. Ehk siis selgubki projekti tulevik ja arenguvajadused, kui esimene etapp on valmis.