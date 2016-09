Pool tundi pärast Anneli-Marie kodust lahkumist märkas tema isa, edukas ehitusettevõtja Uwe, et tütar on talle vahepeal helistanud. Ta helistas tagasi ja kuulis mehehäält: "Maksa 1,2 miljonit või sinu laps viiakse Poola."

VANEMAD: Ramona ja Uwe Rissel peavad edasi elama ilma noorema tütre Anneli-Marieta. (xcitepress/ce)

Nõudmine tundus Uwele naljana. Ta küsis vastu: "Kas liirides?" Siis kuulis ta taustal tütre karjeid. Need panid isa hetkeks soolasambana paigale tarduma. Siis tormas ta aga kiiresti autosse ja hüüdis veel enne minema kihutamist abikaasa Ramonale, et helistagu ta kohe politseisse.

Autost helistas isa veel kord tütre numbril ja kuulis sealt vaid autoraadiot. Seejärel lülitati tütre telefon välja. Pooleteist kilomeetri kaugusel kodust märkas Uwe teepervel tütre jalgratast, mille külge oli rihmapidi seotud ka koer Paula.

Kui Uwe tagasi koju jõudis, siis olid politseinikud juba kohal. Pea kohe saabus ka uus sõnum tütre röövijatelt: "Meil on tütar ja me läheme Tšehhimaale." Kurjategijad nõudsid ka, et homme kella 12 olgu 1,2 miljonit eurot valmis pandud.

Tegelikult istus Anneli-Marie sel ajal kodumajast linnulennul umbes kümne kilomeetri kaugusel asuvas talumajas kinniseotuna toolil. See maja kuulus Markus Beisseri ämmale ja oli parajasti müügis.

Anneli-Marie vanemad olid nõus tütre eest küsitud lunaraha maksma. Nad said 1,2 miljonit eurot sularahas ka reede lõunaks kokku, kuid paraku ei olnud seda võimalik üle anda, sest kurjategijatel puudus selleks tegelik plaan.

Politseinikud otsisid juba reede öösel läbi mitu maja, kuid röövitud neiut ei leitud. Kuna kontakt inimröövijatega katkes, siis avalikustas politsei juhtumi pühapäeval 16. augustil ehk kolm päeva pärast röövi.

Tüdruku vanemad esinesid samal ajal avaliku kirjaga, mille edastasid kõik Saksamaa suuremad meediaväljaanded. Kirjas rõhutati muu hulgas, et vanemad on nõus tütre tagasisaamiseks täitma röövijate esitatud nõudmised. Saksa meedia lisas kirjast teatades, et Anneli-Marie isa on edukas ettevõtja.

Inimröövijad kartsid äratundmist

Paraku ei teatud siis, et kurjategijad olid röövitud neiu juba reedel kilekotiga surnuks lämmatanud. Kurjategijad hakkasid kartma, et Anneli-Marie annab nad pärast vabaks laskmist üles.

OHVER: Anneli-Marie elutee katkes 17aastaselt. (anneli-marie.com)

Markus Beisser ja Norbert Klein ei kandnud neiu röövimise ajal maske. Nad üritasid teda eetriga immutatud lapiga uimastada, kuid see ei õnnestunud. Samuti ei õnnestunud neil ohvrit auto pagasiruumi toppida.

Seetõttu istus Markus Beisser koos Anneli-Mariega auto tagaistmele. Juba siis käis kurjategijatel peast läbi, et nende plaan võlgade kustutamiseks neiu vanematelt raha välja pressida on läbi kukkunud, sest ohver suudab nad hiljem ära tunda.

Politseinikud panid Norbert Kleinil ja Markus Beisseril käed raudu esmaspäeval 17. augustil. Neist esimene vahistati öösel Dresdenis ja teine päeval Lõuna-Saksamaal Bambergis.

Kurjategijatele aitas jälile jõuda Markus Beisseri DNA leidmine Anneli-Marie jalgrattalt ja tema telefoni pealtkuulamine. Juba esimestel ülekuulamistel andis üks vahistatutest ka vihje, kust Anneli-Marie laipa otsida.

Edasistel ülekuulamistel tunnistas Norbert Klein, et just Markus Beisser lämmatas ohvri surnuks. Viimane ise tapmist omaks ei võtnud.