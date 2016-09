Pühapäevalehe Sunday Mirror andmeil ostis opositsioonilisse Leiboristlikusse Parteisse kuuluv parlamendi alamkoja siseasjade komisjoni esimees Keith Vaz (59, pildil) augustis teenuseid meesprostituutidelt. Samuti olevat ta teinud ettepaneku, et ostab neilt järgmisel kohtumisel kokaiini. Vaz ütles enda õigustuseks, et kokaiin ei olnud mõeldud talle.

Leiboristide liidri Jeremy Corbyni arvates ei peaks Vaz ametikohalt lahkuma. "Minu teada ei ole ta kuritegu toime pannud. Tegemist on isikliku asjaga," ütles Corbyn.

Peaminister ja konservatiivide liider Theresa May ütles, et Keith Vazi teod on tema enda asi ning otsused tuleb tal langetada ise. Samas lisas ta paljutähendavalt, et rahvas ootab poliitikutelt üldiselt usaldusväärsust.