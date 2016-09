Tänavused Itaalia missivõistlused võitnud Debora Novellino demonstreeris kaamerate ees, et temas peitub ka korralik pallivõlur.

Ja et asi oleks veelgi põnevam, kõksis Novellino ujumistrikoos ning paljajalu. Lisaks avaldas Novellino, et tema unistus on ühel päeval mängida Itaalia naistekoondises.

Praegu mängis ta naiste Serie As Pink Bari naiskonnas.

