Kas oled väsinud klišeest, et naistele meeldib pärast seksi lusikaasendis lamada, aga mehed tahaks kohe magama jääda? Toronto ülikooli uurijad avastasid, et väheke kaisutamist pärast ühet parandab teie suhet kõige enam.

Suudlemine, hoidmine, kallistamine ja armastusest rääkimine pärast seksi - see kõik toob suhtesse rohkem rahulolu ja suurema seksuaalsuse, vahendab Womens Health.

Abielu ja seksuloogia professor Kat Van Kirk selgitab, et oksütotsiin on taolise läheduse puhul põhiline süüdlane. Kirki sõnul kutsutase seda pigem isegi armastuse hormooniks, sest see vabaneb pärast meeldivat füüsilist kontakti, mis mõjub lähedust suurendavalt.