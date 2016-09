Põhja prefektuuri kriminaalbüroo palub abi fotodel ja videos kujutatud meeste tuvastamisel, kes kahtlustuse järgi petavad kaubanduskeskustes klienditeenindajatelt raha välja.

Videos kujutatud ilmselt välisriikidest pärit mehed kasutavad petuskeemi, kus kaubanduskeskuste rahavahetuspunktis palutakse suured rahakupüürid vahetada väiksemate vastu, libistades samal ajal osava käeliigutusega osa rahast kõrvale. Antud kuriteoepisoodis palutakse klienditeenindajal vahetada 500-eurosed rahatähed 50-eurosteks, pannes samal ajal käte manipulatsioonide ja teenindaja tähelepanu hajutamisega osa rahast taskusse. Seejärel loobutakse tehingust. Üldjuhul avastab ohver pettuse alles hiljem, kui mehed on juba lahkunud. Kahju on 2500 eurot ning juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust kelmuse paragrahvi alusel. Hetkel on politseile teatatud ühest juhtumist, kuid neid võib olla rohkem.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul on sarnaseid juhtumeid esinenud ka varasematel aastatel. „2014. aastal tabasime sama petuskeemi kasutanud kurjategijad tänu tähelepanelikele turvatöötajatele. Seetõttu palume ka seekord meeste kiireks tabamiseks abi avalikkuselt,“ selgitas Kumm. „Et vältida petuskeemi ohvriks langemist, soovitan klienditeenindajatel alati lugeda sularaha tehingut tehes kupüürid ise enne raha kassasse panekut üle, et vältida hiljem halba üllatust,“ lisas Kumm.

Politsei palub kõigil, kes videos kujutatud mehi märkavad, anda sellest viivitamatult teada infotelefonil 612 3000 või hädaabinumbril 112.