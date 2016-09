Maailma üks rikkamaid jalgpalliklubisid, Manchester United olevat The Suni allika väitel keelanud oma mängijatel pärast kohtumist vastastega särke vahetada, sest see olevat liialt kulukas.

Niisamuti kortsutavad omanikud kulmu, kui särke antakse fännidele. Kogu see jutt tundub äärmiselt totter, kui arvestada, et ManU väärtus on ligi kaks miljardit naela ning kahe aasta eest sõlmiti Adidasega 10aastane sponsorleping, mille väärtus küündib 750 miljoni naelsterlingini.

Kui kõik 11 ManU meest pärast mängu oma särgist lahti ütleksid, lisaks see klubi kuludesse 660 naela, mis ülaltoodud summade kontekstis tundub tühisemast tühisem.

Hooaja alul sai iga ManU mängija neli mängusärki: kaks pikkade, kaks lühikeste käistega.

Näis, kas see jutt tõele vastab ja kas superstaarid nagu Zlatan Ibrahimovic ja Paul Pogba sellest ka kinni peavad.