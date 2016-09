Haigekassa vaid poole aastaga kogunenud 33miljoniline miinus sunnib valitsust liigutama: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski nõuab lisarahastust, rahandusminister Sven Sester aga haigekassa teenuse kokkutõmbamist ja erasektori kaasamist. Peaminister Taavi Rõivas, ise endine sotsiaalminister, arvab, et on sobiv hetk võtta luubi alla haigekassa juhtimine: nõukogu olevat liiga suur ja vastutus hägustunud. Sellega on nõus tervishoiu rahastamises eriarvamusele jäävad ministridki. Kas haigekassa juhigi tool lööb kõikuma?

Tõsi, vigade eest eelarve planeerimises pole näpuga näidata kellegi teise kui nõukogu ja juhatuse peale. Ent kas kevad-talvine viirushaiguste puhang olnuks leebem ja C-hepatiidihaigeid oleks meil vähem, kui haigekassa eesotsas oleksid teised näod? Et miinus kasvab juba 2013. aastast, siis võib haigekassa rahastamises aimata süsteemset viga. Ees seisev tervishoiutöötajate palgatõus paisutab miinust veelgi. Olukorra parandamiseks jäävad haigekassa juhtide käed lühikeseks – avaldused, et näiteks C-hepatiidi ravimi soodustusele tuleb panna piir ja osa ravimisi tulevasse aastasse lükata, muudavad olukorra küll paberil ilusamaks, kuid ei aita haigeid. Vaja on poliitilist otsust.

Kui valitsus suudab ühele nõule jõuda vaid peenhäälestuse vajalikkuses, siis ministeeriumitest, asjatundjatelt ja avalikkuselt tuleb kaalumist väärt ettepanekuid küll ja veel. Mida arvata astmelisest ravimisoodustusest, kus vaene saab vajaliku ravimi poolmuidu (olgu või ülikallis C-hepatiidi ravim), miljonär maksab aga täishinda? Kuidas passiks eestlasele isiklikud tervisekontod ja eratervisekindlustus? Kas maksame pensionäride ravikindlustuse eest? Tõstame haiglate võrgustumise kiirust? Ja kas ei tundu Eesti 100. sünnipäeva tähistamine 24 miljoni euro eest – umbes sama suur auk haigutab haigekassa eelarves praegu – mitte peona katku ajal?

Ettepanekute sõnastamise ülesande saab mugavalt tervise- ja tööministrile veeretada. Aga et arvamused otsustamislaua ümber on nii vastandlikud, võib just peaministri sõna määravaks saada. Nagu Taavi Rõivas Reformierakonna esimehena ehk presidendikandidaadi nimetamiselgi koges, võib oma lihtsuses näiliselt kõigile sobiv valik lõpuks eriti kalliks minna.