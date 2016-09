On küllalt nähtud, kuidas suurtel maanteedel sõitjad kihutavad pööraselt ja aeglustavad vaid kohtades, kus on kiiruskaamerad. Sedasorti kihutajad pole ohtlikud mitte ainult endale, vaid ka teistele liiklejatele.

Ent vähemalt sama ärritavad ja isegi ohtlikud on maanteedel teokiirusel liikuvad sõidukid. Teel Tartust Tallinna tekkis hiljuti kusagil Kesk-Eestis aeglaselt sõitva veoki taha pikk autode rodu. Kunagi autokoolis õpetatatust on meeles, et sellises olukorras peaks aeglaselt liikuv auto tee äärde tõmbama ja teised sõidukid mööda laskma.

Veokijuht aga nii ei teinud ja põhjustas sellega hulga ohtlikke olukordi. Et keegi ei taha sõita suurel maanteel aeglasemalt kui tegelikult lubatud, püüdis iga natukese aja tagant keegi rodus passijatest möödasõitu sooritada. Oli nädalalõpp ja autosid maanteel palju, seega oli möödasõiduks sobiva hetke valimine küllalt närvesööv. Arvatavasti mitte ainult minu jaoks.

Ärge põhjustage maanteel liiklusohtlikke olukordi! Ei kihutamise ega maanteel munemisega.