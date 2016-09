Kuid Igor Gräzin eksib sellegipoolest – presidendi institutsiooni on vajalik. Kas Gräzini lammutamisettepaneku taga ei või mitte olla soov konsolideerida veelgi rohkem võimu Reformierakonna ja valitsuse kätte? Kas ta ei märka peidetud ohtu, või tundub see oht talle ebareaalsena? Meenutagem Weimari Saksamaa president Paul von Hindenburgi kohutavat apsakat: ta ei olnud oma ülesannete tasemel ja vabastas sellega tee Hitlerile, mis viis lõpuks Weimari põrmuks varisemiseni. Toimiv president füüreri kõrval oli viimane asi, mida Hitler soovinuks.

Lohutame end sellega, et vähemalt demokraatiaprotsessid kui sellised on meie ühiskonnas küpsemaks muutumas, senisest enam kuuleme asjalikke ettepanekuid järgnevate valimiste mõistlikumaks muutmiseks. Parimatel õhtutel võib televisioonis isegi ehtsaid debatte näha, mis kõrghetkedel peaaegu et eksistentsiaalsete teemadeni välja jõuavad. Ka ajakirjanike töö paraneb. Ent paraku pole presidendikandidaadid ise just tippkvaliteediga puust, erakondadest rääkimata.

Eesti presidendivalimiste kulgemist on valus jälgida. Liiga palju on kaalul, et neid niisama jandiks nimetada. USA valimiste poole vaadates tuleb sama tunne peale. Maailm pole tarkadest ja põhimõttekindlatest küll päris vaene, kuid tribüünidele nad ei tundu pääsevat.

Just presidendi institutsioon kannab hoolt selle eest, mis peab olema töökindlalt järjekestev ja jätkusuutlik. Seistes mitte niivõrd valitsuste (kuid teatud ulatuses ka seda), vaid püsivama ja valitsusest vähem vigase asja eest – riigi eest. Selle eest, mis on kemplemisest stabiilselt eemal, ja mõjub amordi moodi kah. Püsides nagu kindlustuspoliis ka siis, kui politikaanid löövad vastastikku pusse selga. Kui president ja tema meeskond on tasemel, aitab see kriisiaegadest välja tulla. Meil on ju kogemus sellest, kuidas eksiilis riigivanem ja valitsus päästekapsli moodi väljalennutatuna toimisid just järjekestvusmehhanismina ajal, kui võõrvõim valitses Eestimaad. Ja kui peaks väga hästi minema, saame endale isegi hooliva presidendi.

Milline on anti-Rüütel?

Rahval on õigus teada poliitikute tausta. Demokraatlikes ühiskondades on õigus teada presidendiks pürgijate kohta kõike, mis võib olla asjakohane alates sellest hetkest, mil presidendiametikoha pretendent oma kandideerimisotsuse teatavaks teeb. Ka siis, kui rahval puudub õigus presidenti valida. Väärt kandidaat ei tohi relevantseid asjaolusid varjata.

Ametist lahkuvat presidenti Toomas Hendrik Ilvest serveeriti meile kümme aastat tagasi kui anti-Rüütlit. Nagu Arnold Rüütel oleks vampiir, kelle eest ühiskonda kaitsta tuleb. Leidsin end tookord täpselt nagu ka praegu olukorrast, kus puudub see alternatiiv, mida tegelikult otsin.

Ajaks, kui Ilves kandideeris presidendiks, olin Ilvesega juba vaka soola koos ära söönud. 2006. aastal jälgisin erilise imestusega, kui vähe tundsid ajakirjanikud huvi Ilvese tausta ja isikuomaduste vastu. Sama aasta septembris helistati mulle suurest meediaorganisatsioonist ja uuriti: „Eile valiti härra Ilves presidendiks. Tunnete teda hästi, kas räägiksite meile, kellega tegemist on?” Mul vajus suu lahti, ja vastasin: „Kahjuks ei soovi. Varsti näete ise. Kus te olite mõne kuu eest?”

Teistes oludes oleksin ilmselt öelnud, et Ilves on oma veendumustelt tublisti vasakpoolsem, kui Eesti avalikkusele tunduda võib. Noore mehena hoidis ta eestlastest (see tähendab meist pagulaseestlastest) pikalt eemale. Tema eestlaseks kujunemine kas ei idanenud hästi või katkes sihilikult, kuni eestlus karjäärivõimalusi pakkuma hakkas. Ka ei tarvitse ta meeskonnaliikmete vastu solidaarne olla.

Kuid vaevalt, et kümme aastat tagasi oleksin ennustada osanud, et Ilvesest saab Euroopa Liidu püksirihma koomaletõmbamise poliitika üks pealesurujaid, minnes sellega vastuollu vasakpoolsuse ja oma rahva armastamise printsiipidega. Kibestusin kogedes, et see president ei saada Eestis aset leidnud inimsusevastaste kuritegude toimepanijaid kohtu ette, vaid võimaldab neile mõnusaid-muretuid vanaduseaastaid.

Tol ajal oli endiselt väga levinud väljend euroremont – rahvas uskus ilmselt, et kõik mis läänest tuleb, on eestimaisest etem. Ent head jänkiremonti me siiski kogeda ei saanud. Kuid ühes olulises valdkonnas on kass Ilves hiiri püüdnud küll: väljendades end soravas inglise keeles paneb ta publikuid unustama, et laval on Ida-Euroopa esindaja. Ida-Euroopast pärinemist võidakse andestada ka muidu, ent paraku pole meil praegu kandideerimas ei Václav Havelit ega Paavst Johannes Paulus Teist.

Ülim lojaalsus ennekõike

Nüüdki on põhjust vaadata kandidaatide taustale ja isikuomadustele teritatud pilguga. Eriliselt valikuline tuleb olla neis küsimustes, mis võivad potentsiaalseks julgeolekuriskiks osutuda. Taustakontrollide senist puudulikkust tõendab kas või seegi, et ühes normaalses riigis poleks Herman Simm riigisaladuse kaitse osakonnas kunagi tööd saanud, rääkimata selle osakonna juhatajaks saamisest.

Vanemate (ega tädide-onude) pattusid ei tohi nuhelda laste kaela, ent Marina Kaljurannaga ma luurele ei läheks (kui saaksin neis küsimustes midagi otsustada). Ka ei teeks ma temast presidenti ega välisministrit. Seda profülaktilistel põhjustel. Mul ei ole tõendeid, nagu oleks proua Kaljurand kuidagi ebausaldusväärne. Kuid elades nii-öelda poliitilises risikivööndis on perekonnasisene poliitiline kultuur teema, mida ei saa tähelepanuta jätta ja mille kohta on meil õigus küsida. Eesti elab aktiivse vulkaani lähistel, meid püütakse järjepidevalt kahvlisse tõmmata šantaažimeistrid, ja meie vahetus ümbruses asub liiga palju õhukest ja libedat jääd, et riskida.