Kuigi naine on õnnelikult abielus, siis ei puudu pensionäri elust päevad, mis noorte meeste tähelepanu on suisa hullumeelne. Naisele heidavad silma mehed, kes alles 20ndates.

65-aastane Suzy Monty on olnud modell ligi 40 aastat ja usub, et toonuses keha on tal tänu tervislikule toidule ja regulaarsele kõndimisele, vahendab Daily Mail.

65-aastane pensionär kinnitab, et tunneb end noorena ja käitub vastavalt oma tundele. Naise sõnul on ta vainim Briti modell, kes bikiinides rannal endiselt poseerimas käib.

170 sentimeetrit pikk ja sale pensionär väidab, et tema eeskujuks on tuntud näitleja Helen Mirren.

Naise sõnul ei käi ta mööda ilusalonge ega pole lasknud end opereerida. Ta isegi ei värvi oma juukseid.

"Vanus on ainult mõtlemises kinni. Käitu täpselt oma tunde järgi. Ära arva, et oma vanuse tõttu on su unistused läbi," soovitab ta teistele, et kõik saab alguse positiivsest mõtlemisest.