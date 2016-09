Tallinnas müüdi augustis 816 korterit, mis on 12 protsenti rohkem kui juulis ning 22 protsenti enam kui aasta tagasi samal perioodil, analüüsib Eesti üks suuremaid kinnisvarafirmasid 1Partner Maa-ameti statistikat.

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on inimesed loobunud parema aja või uue kriisi ootamisest ja teevad praegu edasilükatud ostuotsuse ära.

“Kuna uute ja vanemate korterite hinnavahe polegi väga suur ja rahval raha on, siis osteti augustis 120 uut korterit ning see osakaal on järjest kasvanud. Seepärast näeb ka üle linna kraanasid, näiteks värskeimana saab Kadriorg uue Rannapargi elamukvartali,” lisas Vahter.