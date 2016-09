Reformierakonna juhatuse liige Rein Lang ütleb oma erakonna ja presidendivalimiste ümber toimuva kohta, et vajalike otsuste edasi lükkamine toob kaasa vaid ussitamist, sest probleemidel ei ole kombeks iseenesest laheneda.

Lang rõhutab ka seda, et kui otsus on tehtud, siis tuleb selle järgi elada. "Kui kellelgi jäi mingisugune okas hinge, siis kindlasti ei pea seda eksponeerima seda sellises vormis, et näitama fakte teistmoodi ja siis kuskile kirjutama, elama oma solvumist välja, see on mage," ütleb ta tänases Kanal 2 saates "Radar".

Seda, milliseid probleeme Rein Lang Reformierakonnas ja Eesti poliitikas laiemalt näeb, vaata täna õhtul "Radaris" kell 20.

Lisaks piilub saade suure presidendidebati sketšide valmimise kardinate taha ning uurib, miks üks mees on otsustanud kooseluseaduse tõttu riigi vastu kohtusse minna.