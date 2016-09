Ultra woman 50 + on spetsiaalselt naistele mõeldud toidulisand, mis sisaldab üle 50 tähtsama vitamiini ja mineraalaine, mida soovitatakse alates 25. eluaastast, aga eriti tähtis on see alates 50. eluaastast. Purgis 60 tabletti, mis on mõeldud ühe kuu kuuriks. Soovitav teha 2-3 kuud-pikk kuur ja siis pidada vahet 1 kuu.

Ultra woman 50+ tugevatoimeline toidulisand on valmistatud USA loodustoodete firmas Puritan's Pride ja ei sisalda kunstlikke värvaineid, suhkrut, konservante ja on gluteenivaba. Organismi vananedes ei suuda me omastada ja toota piisavalt meile vajalikke vitamiine ja mineraale ning tänane toit sisaldab neid üha vähem. Seetõttu on mõistlik tarbida neid täiendavalt toidule lisaks.

Vaata hinda ja täpsemat infot SIIT!