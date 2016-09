“Teise raamatu kirjutamine võttis rohkem aega, sest esimene osa oli tegelikult enam-vähem stsenaariumi kujul valmis ning suuresti oli tegu ainult selle nii-öelda ümberkirjutamisega,” ütleb multitalent Mart Sander, kes on lõpuks punkti pannud oma raamatu “Litsid” teisele osale. Oma raamatu “Litsid” esimest osa esitles Mart möödunud aasta augustis. Sander ütleb, et on üldiselt kiire kirjutaja, kuid teise osa kaante vahele saamise juures olid segavaks faktoriks muud projektid, mis samuti tegemist tahtsid. “Terve suve olin kinni oma esimese mängufilmi monteerimisega, augustis olin Edinburghis teatrifestivalil. Nüüd, viimased kolm nädalat, olen kirjutanud iga päev nii palju kui füüsiliselt jaksan.” Kui esimene osa oli stsenaariumi kujul valmis ja vajas ainult ümberkirjutamist, siis teise osa puhul tuli Sandri sõnul rohkem kirjandust teha. “Lisaks ise kirjutamisele on see raamat nõudnud ka palju lugemist – eelkõige olen töötanud läbi tohututes kogustes vanu Eesti ajalehti aastaist 1939-1941, sinna otsa ka sõjaajaloolist kirjandust,” paljastab mees. “Asendamatu allikas on väga raske koguteos "Eesti rahva kannatuste aasta", mis ilmus aastal 1943, kui Nõukogude sõjakuritegude haavad veel värsked olid.” Romaan “Litsid” heidab valgust Eesti saatuse pöördelistele aastatele. Raamat räägib perioodist 1939-1944 läbi väikese Tallinna bordelli ja seda külastavate inimeste pilgu läbi. Esimese osa tegevus toimub aastail 1939-1940, teine osa on Mardi sõnul üks vastik lugemine. “Raamat algab 1941. aasta 1. jaanuaril ja lõpeb 1.septembril, mil Saksa väed on Tallinna jõudnud. Ehk siis, kui raamatu kujundite keeles rääkida, muutuvad eestlased Stalini litsidest Hitleri omadeks,” lausub Mart. “Sinna vahele jääv periood on kõige hirmsam, mida üks rahvas üldse saab üle elada. NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi vaimne ja füüsiline terror kulmineerus juuniküüditamise, massimõrvade ja mobilisatsiooniga, aga see töötas ka üksikisikute tasandil – tehes kodanikest koputajad, pealekaebajad, hävituspataljonlased,” paljastab mees, mida uuest raamatust lugeda saab.

“Litside” esimene raamat oli mullu Apollo raamatupoe edetabelis Eesti autorite ilukirjandusteoste seas teisel kohal. Sander tunnistab, et ei oodanud sellist edu. “Raamat oli seitse nädalat järjest esikohal. Statistika ütleb, et eelmisel aastal ilmus Eestis umbes 400 täiskasvanuile mõeldud algupärast ilukirjanduslikku teost – see on tohutu number ja et sealt üldse välja paista on tükk tegemist.” Mees ütleb, et Ameerikas küsiti temalt kord, kas ta kirjutab eesti keeles. “Ja siis imestati, et nii väikesel rahval üldse on omakeelne kirjandus! Aga kui kõik need, kes esimest osa poolepealt käest ei pannud, ka teise osa vastu huvi tunnevad, siis läheb ehk loodetavasti hästi.”

Muide, varsti peaks teleekraanile jõudma ka Mardi raamatul põhinev teleseriaal. “Võtted algavad oktoobris, praegu teeme hoogsat eeltööd. Produtsent on Tuuli Roosmaa, peaosas Merle Palmiste ning terve kollektiiv suurepäraseid noori näitlejaid,” paljastab Sander. “Eetrisse jõuab see TV3 vahendusel, võimalik et juba järgmisel kevadsuvel.” Hetkel on võttegrupi suurim probleem võttepaiga leidmisega. “Kui keegi lugejatest teab mõnda ilusat eestiaegset villat, kus on säilinud ennesõjaaegne sisustus ja atmosfäär, siis võiks sellest mulle julgesti teada anda!”