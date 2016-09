Natures Aid Collagen Beauty Formula kapslid sisaldavad hüdrolüüsitud puhast mere kollageeni. Kollageen on valk, mis on vajalik selleks, et tagada terved kõõlused, sidemed ja nahk.

Veel on toidulisandites hoolikalt valitud toitained, mis tagavad särava ja kauni naha.

- C-, B2- ja B3- vitamiinid ning vask on hädavajalikud kauni naha heaks.

- Tsink on oluline ilusale nahale ning tervetele ja tugevatele küüntele.

- Biotiin aitab hooldada juukseid ja nahka.

Soovituslik annus: 1 tablett päevas.

Kogus purgis: 90 tabletti.

