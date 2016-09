"Amanda on uus ja äge hingamine sarjas. Väike pereuuendus on alati hea," kinnitab Kristel Aaslaid.

Uuel hooajal tuuakse Kertu Moppeli sõnul tagasi vanu asju, mis vahepeal ununenud. "Näiteks kuidas Kristina ja Laura kogu aeg omavahel kaklevad – need on toredad asjad. Mulle meeldib, kui Kristina tõmbab kuskile hullu suunda ära ja hakkab kõiki süüdistama oma probleemides ja keerab ise jama kokku. Seda on nii mõnus mängida, see on nii teraapiline roll,“ kirjeldab Moppel, et sari pöördub osalt tagasi juurte juurde.