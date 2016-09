Versace Man Eau Fraiche on mänglevale, modernsele ning maskuliinsele mehele mõeldud aroomide kokteil. Tualettveest, šampoonist ja dušigeelist koosnev komplekt sobib ideaalselt enda eest hoolitsevale mehele.

Versace teab, milline on tõeline mees ning seetõttu ongi ta Man Eau Fraiche aroomis ühendanud vaid parimatest parimad. See võimas ning paeluv aroom koosneb värsketest sidrunitest ja tähtviljadest, millele on lisatud Vahemere aromaatseid taimi, sealhulgas naturaalseid seedrilehti koos uudse mägivahtra puudutusega. Ja kui tundub, et enam paremaks minna ei saa, siis sellest lõhnaparadiisist võib leida ka võluvat muskust ja mõnusat merevaiku.

Miski pole kunagi nii maskuliinselt, jäiselt, värskendavalt ning paeluvalt veel mõjunud kui Versace Man Eau Fraiche!

Vaata hea hinnaga pakkumist SIIT!