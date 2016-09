"Minu pepu on palju ilusam," kiitleb Vene modell, kelle tagumik on 104 sentimeetrit. Modell kiitleb oma loomuliku välimusega ja kinnitab, et pole käinud ühelgi operatsioonil.

22-aastane Anastasiya Kvitko kolis Los Angelesi, et Kim Kardashian seljatada, sest usub, et just temal on perfektne keha, vahendab Daily Mail.

Kuigi modelliagentuur soovitas naisel kilosid kaotama asuda, siis armastab Anastasiya oma kurve.