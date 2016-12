Ümbritsetud kolmest küljest endiste von Stackelbergi valduste ajalooliste hoonetega ja neljandast küljest valduste endiste tallidega, on Stackelbergi siseõu loomult unikaalse atmosfääriga.

Talvel on siseõu kaetud valge lumega, ümbritsevad seinad on maitsekalt valgustatud ja see annab kogu hotellile romantilise varjundi. Suvel on siseõu ideaalne kohvipausi tegemiseks või lõuna- ning õhtusöögi nautimiseks ajaloolises ja elegantses ümbruses. Siseõu pakub võimalust hilisteks hommikusöökideks, õhtusteks elava muusikaga kontsertideks ja muudeks põnevateks sündmusteks.

Pakett kehtib kahele ja sisaldab mitmekäigulist õhtusööki von Stackelberg Hotel Tallinna restoranis Emmeline & Otto.

Vaata, mis maitsvaid hõrgutisi pakett sisaldab ja kuidas seda hankida SIIT!