Bosnia ja Hertsegoviina ajaleht Dnevni avaz on tänase MM-valikmängu eel kõrvetanud enda ja Eesti meeskonna eeldatava algrivistuse maksumusi.

Tulemus on konkreetne - Bosnia alg11 maksab 10 korda rohkem! Hinnad vastavalt 113,6 ja 11 miljonit eurot, kusjuures Bosnia kalleim mängija Miralem Pjanic üksi on ajalehe teatel väärt 38 miljonit ehk kolm ja pool korda rohkem kui terve Eesti meeskond.

Eesti kalleima mängija Ragnar Klavani hinnaks öeldakse 4 miljonit eurot (tegelikult maksis Liverpool Eesti kapteni eest Augsburgile 5 miljonit), kellest lisaks Pjanicile peetakse ka kallimaks veel Asmir Begovici (10 miljonit), Edin Viscat (7,75), Senad Lulicit (7) ja Edin Džekot (12).

Eesti mängijate hinnad Dnevni avazi hinnangul: Mihkel Aksalu 0,3, Ken Kallaste 0,3, Taijo Teniste 0,3, Nikita Baranov 0,25, Ragnar Klavan 4, Konstantin Vassiljev 0,7, Aleksandr Dmitrijev 0,1, Artur Pikk 0,4, Karol Mets 0,4, Sergei Zenjov 0,8 ja Ats Purje 0,375 miljonit eurot.

Kommentaariks antud hindade kohta tuleb öelda, et Bosnia ajaleht on ilmset vaadanud vaid Eesti mängijate klubisid, aga mitte süüvinud hinna kujunemises väga olulisse detaili - kehtiva lepingu pikkusesse. Näiteks Metsa ja Pika hind on sel põhjusel eeldatavasti kõrgem Vassiljevi omast.