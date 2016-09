Rõivapood Kingaklubi tutvustab head valikut lasterõivastest ja jalatsitest, mis hoiavad Sinu lapse soojas ka jahedal sügisel ja pakaselisel talvel.

Softshell toodab mõnusaid laste jopesid, poolmantleid ja pükse. Nende rõivad on veekindlad, hingavad ning neile on trükitud helkurid. Softshelli rõivastele sobib ideaalselt masinpesu temperatuuriga 40 kraadi.

Gore-Tex jalanõud poistele ja tüdrukutele on samuti kasulik valik. Tegemist on ideaalsete iga ilma jalatsitega: poolkõrged sääred hoiavad aktiivset last ka vihmase ilmaga kuivas. Tänu krõpsukinnitusele on jalatseid imelihtne kiiresti jalga tõmmata.

Sügisel on ka olukordi, kui on vaja kummikuid! Viking New Splash Vinter kummikutel on naturaalsest kummist pealsed ja tald, vooder on karvasest tekstiilist. Väljavõetav sisetald on samuti karvastatud, kummikud sobivad hiljem kanda ka ilma sisetallata.