Kas sulle meeldib mõni asi, aga see on natukene liiga kallis? Ole mureta! Leia sõbranna, kellega see koos soetada, sest riiete jagamine ja laenamine on tõeliselt trendikas tegevus.

Seda kinnitab Rootsi Swedbanki majandusteadlane Anna Felländer, kes on kirjutanud koos Handelshögskola professori Robin Teiglandiga raamatu, mis räägib jagamismajandusest, kirjutab Chic.

Nende sõnul on saanud üha populaarsemaks see, et inimesed jagavad ühte asja. Näiteks ei tunta enam vajadust osta endale uut puuri, vaid laenatakse see mõnelt sõbralt või naabrilt. Samamoodi on populaarseks saanud kallimate asjade soetamine mitme peale.

Kui tööriistad, kodumasinad, autod ja muu kõrvale jätta, siis väidetavalt kehtib selline jagamise-laenamise trend ka riiete kohta. Näiteks ilmub nagu seeni pärast vihma firmasid, mis tegelevat kallimate disainerrõivaste ja -aksessuaaride laenutamisega. Näiteks saab inimene minna sinna ja laenutada endale Chaneli koti kuuks ajaks. Samamoodi korraldatakse üritusi, kus inimesed saavad kokku ning teatud perioodiks vahetavad riideid.

Sellist aktsiooni saab aga kindlasti läbi viia ka oma sõbrannadega. Kas siis vahetada ja laenata riideid või siis ostagi mitme peale mõned uued asjad ja siis neid omavahel jagada. Lisaks sellele, et selline tegevus on keskkonnasõbralik, aitab see hoida ka kõvasti raha kokku, sest enamik trendiriietest on küllaltki kallid ning lähevad moest ära enne, kui me oleme saanud need vanaks kanda.