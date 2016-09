Endine poistebändi One Direction liige Zayn Malik kannatab taas äärmise ärevuse all, mis takistab esinemist.

Laulja kurvastas fänne teatega, et jätab ärevuse tõttu ära 7. oktoobriks planeeritud Dubai kontserdi.

Zayn seletas, et tal napib enesekindlust, ehkki ta tunneb, et on teinud edusamme. "Mul on tõeliselt kahju teile pettumust valmistada," vahendab Metro.