Euroopa jalgpalliliit UEFA toetab rahaliselt 659 Euroopa vutiklubi, kelle mängijad olid suvise EM finaalturniiriga seotud.

Vastastikuse Mõistmise Memorandumi alusel jaotab UEFA kõigi jalgpallimeeskondade vahel ära 150 miljonit eurot, kes oma mängijad EM-ile lubasid. 100 miljonit läheb jagamisele klubide vahel, kelle mängijad finaalturniiril kaasa tegid. Ülejäänud 50 miljonit meeskondade vahel, kelle pallurid osalesid vaid kvalifikatsiooniturniiril.

"Euroopa jalgpalliklubidel on võistluste õnnestumise juures ääretult suur roll. Seetõttu on meie kohustus neid natukene aidata, et võistkondade arenguid veelgi edendada. On suurepärane, et saame sel aastal toetada rekordiliselt üle 600 meeskonna," sõnas UEFA egiidi all toimuvate võistluste direktor Giorgio Marchetti.