Lauamängud on toredad kaaslased nii laste kui ka täiskasvanute pidudel. Mängude valik on lai - mida siis võiks eelistada? Mänguasjapood Toys.ee toob välja mõned vahvad lauamängud, mida soetada.

Pie Face - rõõmustame kaasmängijat koogiga!

Pööraselt naljakas lauamäng Pie Face ehk Kook näkku! Pane viskekäele vahukoor või märg svamm ning pööra hooba vastavalt nii mitu korda, kui mängulaual numbreid suutsid keerutada. Nüüd on vaja külma närvi ja õnne, et see plärakas Sulle näkku ei lendaks.

Jenga – kukutada klotsid maha

Jenga on traditsiooniline lauamäng, kus võidab osavam ja see, kes teisele suudab keerulisema olukorra tekitada. Kaotab aga see, kelle korra ajal klotsid kolinaga põrandale kukuvad.

Mistakos – ideaalne kaaslane väikesel istumisel või laste sünnipäevapeol

Jagage toolid mängijate vahel võrdselt. Mängija ülesanne on asetada toolid üksteise peale selliselt, et need ei kukuks ümber. Laual võib olla vaid üks tool, ülejäänud tuleb panna selle otsa. Kui hunnik kellegi käigu ajal ümber kukub, saab ta kõik toolid endale. Võidab see, kes esimesena toolidest lahti saab.

Komplekti kuulub 24 tooli.

Monopol – sellest võib sõltuvusse sattuda!

Monopol on üks maailma kõige populaarsemaid ärimänge kogu perele. Sinu ülesandeks mängus on müüa, osta ja rentida kinnisvara ning saada kõige rikkamaks! Mängus on müügiks Eesti kinnisvara!

Trefl Euroopa mäng – hariv puslemäng põnnidele

Euroopa on mäng, kus pannakse proovile Sinu teadmised meie maailmajaost. Õpid sellega tundma Euroopa riikide lippe, pealinnu ja keeli, samuti nende tähtsamaid vaatamisväärsusi. Mäng treenib mälu, tähelepanu ja loogilist mõtlemist. Sobib suurepäraselt nii kodus, kui reisil mängimiseks.

Väike Seikleja Kooliteel on mängude sari, mis on loodud spetsiaalselt 6-12-aastastele lastele, kes alustavad seiklusrohket rada koolis. Mängud sisaldavad õppeaineid, millega alustatakse koolitee alguses ja toetavad intellektuaalset arengut. Need mängud ühendavad õppimise mõnusa ajaviitega. Lauamängu saad soetada SIIT!

5 sekundit - põnev mäng kiiretele ja nutikatele!

Ei ole just keeruline nimetada kolm koeratõugu. Aga kas saad sellega hakkama, kui aega on vaid viis sekundit ja Sind põrnitsevad teised mängijad, oodates, et kaotad pea? Aeg mängib Sinu vastu! Ütle välja kõik, mis pähe tuleb, riskides pakkuda ka naeruväärseid vastuseid, sest sekundid jooksevad! Mängus on võimalik ka küsimustest kõrvale põigelda või lükata teiste mängijate kaela, kasutades vahetus- või edasikaarte.